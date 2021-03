Jennette McCurdy de iCarly confirma que renunció a la actuación y dice estar “avergonzada” de sus roles

JB Lacroix/WireImage

"Escribí este show y lo interpreté, y realmente no quería hacerlo debido a los nervios", recordó. "Debido a que siento que no quiero seguir actuando, 'he terminado'. Así que lo hice solo para ese programa, pero creo que ese show de una sola mujer sería lo máximo".

Jennette luego entró en detalles sobre la vergüenza que sentía con respecto al tipo de proyectos que consiguió.

"Mi experiencia con la actuación es que estoy tan avergonzada de las partes que hice en el pasado", dijo. "Resiento mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que era la más cursi, vergonzoso. Hice los programas en los que estaba desde los 13 hasta los 21, y a los 15, ya estaba avergonzada. Mis amigos a los 15, no dicen, 'Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon'. Fue vergonzoso. E imagino que hay una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus roles y si te sientes satisfecho por ellos".