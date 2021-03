¿Por qué John Mayer recibió una nueva lluvia de críticas de los fans de Taylor Swift?

Bravo/NBCU Photo Bank via Getty Images

Una persona comentó, "Nunca olvidaremos lo que le hiciste a nuestra chica Taylor".

Otro usuario escribió, "esta no era la aplicación correcta para unirse, John... #dearjohn". Una persona diferente compartió, "Tiktok sabía lo que estaban haciendo al poner esto en cada FYP de los fans de Taylor Swift".

Un usuario pareció resumir el sentimiento general escribiendo, "Sabía exactamente lo que vendría cuando abrí los comentarios, hola swifties".

Por su parte, John parece haber aceptado los comentarios sobre sus relaciones pasadas. Durante una entrevista el mes pasado con Andy Cohen en Radio Andy de SiriusXM, el intérprete de Waiting on the World to Change reveló que secretamente estaría "emocionado" si sus ex aún compusieran canciones sobre él.