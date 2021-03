Miley Cyrus inicia un challenge y los Backstreet Boys la siguen ¡Míralos!

El nuevo viral de Internet lo ha desatado nada más y nada menos que Miley Cyrus.

La estrella de 28 años suele enloquecer a sus millones de seguidores con épicos posteos. Su nueva creación: You just had to be there (Tuviste que estar ahí).

¿De qué se trata? Imágenes retro de grandiosos momentos que hoy podrían ser fácilmente leyenda.