Amelia Hamlin asegura que Scott Disick es su “hombre soñado”

Así, la modelo declara su intenso amor por Lord Disick.

En su última historia de Instagram compartida el domingo 28 de febrero, Amelia Hamlin, de 19 años, llamó a su novio de 37 años Scott Disick su "hombre soñado". Más temprano esa noche, ella también compartió una foto reveladora donde ella aparece sentada en el regazo de la estrella de Keeping Up With the Kardashians mientras él envolvía su brazo alrededor de su cintura. Sin embargo, a pesar del mensaje de Hamlin a Disick, parece que él aún no la ha seguido en la plataforma de redes sociales.