El equipo de seguridad de Kim Kardashian detuvo a un intruso que buscaba entrar en su casa

La estrella de KUWTK no se ha pronunciado sobre este incidente.

Seguridad intervino después de que un hombre intentó llegar a la casa de Kim Kardashian en el sur de California.

Según TMZ, citando fuentes policiales, un hombre de 24 años entró por una puerta del vecindario de la estrella Keeping Up With the Kardashians en Hidden Hills, California, durante la noche del miércoles 24 de febrero. El hombre "le dijo a la policía que iba a ver a Kim, y en un momento incluso afirmó que ella era su esposa".