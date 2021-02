El papá de Lady Gaga detalla el terrible ataque armado en el que secuestraron los perros de la cantante

Cuando le dio una voz a los que no tienen

La música de Lady Gaga, desde "Poker Face" hasta "Born This Way", siempre ha tenido mensajes abiertos, pero uno de los más conmovedores fue cuando escribió e interpretó "Til its Happens to you".

La balada, que apareció en el documental sobre agresión sexual The Hunting Ground, aborda temas como el abuso y la agresión.

En la ceremonia de los Oscar de 2016, la estrella interpretó la canción y en el escenario se unieron a ella sobrevivientes de asalto, lo que resultó en un momento poderoso y conmovedor.