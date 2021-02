Chris Noth reacciona al rumor que asegura que él no regresará como Mr. Big para el reboot de SATC

New Line/Kobal/Shutterstock

El mes pasado, Cattrall aparentemente insinuó la razón detrás de su decisión de dejar pasar la nueva oportunidad, ya que resurgieron los rumores sobre su enemistad con el resto del elenco. A la actriz le dio like a la publicación de un fan que decía, "Me encanta Sex and the City y aunque me entristece que Samantha no regrese, aplaudo hacer lo que es mejor para ti y creo que este es un gran ejemplo de ponerte a ti mismo en primer lugar".

Se espera que la producción comience en la primavera.