Eiza González no esconde su enojo ante quienes sugieren que ella colabora con los paparazzi

Esto llevó a Eiza a intervenir en los comentarios el jueves 18 de febrero para responder y dejar en claro en términos inequívocos que nunca ha informado a los fotógrafos de su paradero.

"Al leer el sarcasmo de tu mensaje, sentí la necesidad de responder a tu pregunta", escribió la estrella de Baby Driver. "Nunca en toda mi carrera he llamado o 'avisado' a un paparazzi. Hasta el punto de que animaría a cualquier paparazzi a que se presente y demuestre que lo he hecho si se ha hecho tal cosa. No tengo nada de qué preocuparme. Te animo a que no creas todo lo que lees en los sitios de chismes. Su intención es vender. A toda costa".