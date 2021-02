Blac Chyna se sincera sobre el estado actual de su relación con Rob Kardashian

Pero cuando Wendy siguió preguntando si alguna vez volvería a estar con la estrella de Keeping Up With the Kardashians, Chyna respondió,"No".

Otro tema candente durante la entrevista fue el de la manutención. Según la modelo, sus ex no la mantienen económicamente. Sin embargo, ella no lo ve como algo negativo cuando se trata de la crianza compartida. Como le explicó a Wendy, "si ellos están haciendo su parte y yo estoy haciendo la mía, está perfectamente bien y eso es la paternidad compartida".