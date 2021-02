Gloria Trevi recuerda así el momento más doloroso de su vida de cara al estreno de su bioserie

El próximo 27 de febrero, Gloria Trevi realizará su primer concierto virtual "Trevi In Da House", para el cual tiene preparadas muchas sorpresas.

"Nerviosa, estoy emocionada, estoy muy sensible, porque nunca me he presentado sin sentir al público físicamente. Sin embargo, esto es 'Trevi In Da House', o sea ¡voy a estar en tu casa!... Siento que va a estar muy íntimo y de repente eso me puede poner un poquito más atrevida, tal vez, en algunos momentos", dijo en entrevista.