Thali García revela que ha sido víctima de críticas y agresiones tras subir de peso

"Yo tengo Enfermedad de Hashimoto", contó durante su visita al programa de Pinky Promise en 2020. "... que es un hipotiroidismo autoinmune, que no tiene cura, tipo como un Lupus. Tu cuerpo se está atacando todo el tiempo, y tomé la decisión este año de retirarme los implantes (de seno), la mejor decisión de mi vida... De todas maneras mi problema sigue y para siempre".

A pesar de estar bajo tratamiento y seguir ejercitándose, su peso registró cambios significativos. Para agosto de ese mismo año, la actriz publicó una foto en la que se dijo orgullosa de los avances que estaba teniendo.

"Todavía me falta mucho, pero cada día estoy más cerca de la meta, me siento muy orgullosa de lo que he logrado en 2 meses, aún siendo hipotiroidea, con enfermedad de Hashimoto & después de dos embarazos, estoy recuperando mi cuerpo y llevándolo a la forma que más me gusta...", escribió en aquel momento.