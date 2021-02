El dulce tributo de San Valentín de Sam Asghari para Britney Spears

"Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que trata de controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos", compartió Sam el 9 de febrero. "En mi opinión, Jamie es un completo imbécil. No voy a entrar en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad pero al mismo tiempo, no vine a este país para no poder expresar mi opinión y mi libertad".