Kendall Jenner hace oficial su romance con Devin Booker

Kendall Jenner y el jugador de la NBA Devin Booker están llevando su relación a un nuevo nivel.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians publicó por primera vez sobre la atleta en las redes sociales .

La publicación del Día de San Valentín muestra a Devin, de 24 años, acostado encima de Kendall, de 25, cerca del fregadero de la cocina mientras ella tiene una gran sonrisa en su rostro. No subtituló la linda foto, pero sí incluyó un simple corazón blanco.