Justin Bieber se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson por su “ignorancia”

Pero este viernes, 12 de febrero, Justin usó Instagram y reconoció algunos de sus errores en la industria.

"He visto los mensajes, etiquetas, comentarios e inquietudes y quiero responder", comenzó. "Lamento profundamente el momento de mi vida en el que mis acciones contribuyeron al problema, en el que hablé fuera de tono o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me he beneficiado de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo".