Esta fan de Friends descubrió un épico error en el show ¡Míralo!

De seguro tú tampoco lo habías notado.

Es posible que Friends haya terminado su carrera de 10 temporadas en 2004, pero una fanática de TikTok con ojos de águila recién ahora captó un error de edición que tendrás que ver para creer.

@bronniiieee en TikTok compartió un video del episodio de Friends "The One in Massapequa", en el que Ross (David Schwimmer) y Rachel (Jennifer Aniston) fingen ser una pareja casada en una fiesta de aniversario para los padres de Ross, interpretados por Elliott Gould y Christina Pickles. En la escena que compartió @bronniieee, Ross y Rachel están hablando con el padre de Ross, cuando de repente la escena se corta y alguien más está en el lugar de Gould.