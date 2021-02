¿Britney Spears vio el documental Framing Britney Spears?

Andy Cohen le señaló esto a Stark en la última edición de Andy Cohen Live de SiriusXM, pero ella no estaba convencida. "No creo esa historia", le dijo Stark a Cohen. "No, creo que lo sacaron de... Sí, esa es una [historia] de Page Six con una fuente anónima. También publicaron que ella no la había visto con otra fuente anónima diferente. Así que, lamento decirlo, no lo creo".

Cohen reveló que cree que Britney ha visto el documental y le dijo a Stark: "Ayer hablé con alguien que me hace pensar que sí".