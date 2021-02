Mira la inesperada transformación física de Miguel Herrán

Ya sea en las ficciones donde trabaja o en sus redes sociales, Miguel Herrán siempre nos deja sin aliento... ¡Y con este cambio aún más!

Anteriormente, el actor español se ha abierto sobre las luchas que ha librado por la aceptación de su cuerpo.

Incluso, confesó que sufrió de vigorexia, un trastorno que provoca adicción al gimnasio y desarrollo de músculos. Durante una entrevista con Men's Health España en 2019, dijo: "He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos".