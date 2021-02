La terapia que ayudó a Jennifer Lopez y Alex Rodríguez durante la cuarentena

La superestrella se sinceró sobre su relación con el ex atleta.

Como muchos pueden identificarse, la vida de Jennifer Lopez cambió drásticamente cuando llegó el COVID-19. Pero a lo largo de la pandemia, la artista ha tratado de encontrar los aspectos positivos junto a su prometido, Alex Rodríguez.

"Extraño ser creativa y correr a 150", explicó en la edición de marzo de Allure. "Pero Alex, de todas las personas, dijo, 'Me encanta. Me encanta estar en casa. Me encanta hacer mis Zooms. Me encanta saber que los niños están ahí y tú estás ahí todo el tiempo'. De verdad, ha sido realmente bueno".