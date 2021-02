Mira cómo Stassie Karanikolaou falla intentando hacer que Kylie Jenner caiga en el nuevo reto de TikTok

A esta reina de las redes nadie la engaña.

Como se vio en una publicación de TikTok de Stassie Karanikolaou compartida el jueves 4 de febrero, la estrella de las redes sociales llamó por FaceTime a Drake y comenzó la llamada diciendo, "Oye, estoy muy ocupada, ¿puedo llamarte más tarde?" Sí, Stassie le hizo una broma a Drizzy con el último reto de TikTok, en el que la persona que llama saluda al destinatario con esta frase.

El intérprete de In My Feelings, que pareció atender la llamada en un gimnasio, se mostró confundido después de que Stassie le preguntó si podía devolverle la llamada. "¿Qué?", dijo él. "¿De qué diablos estás hablando?"

Mientras Drake parecía caer en la broma, otras celebridades se dieron cuenta. Cuando Stassie intentó atrapar a Kylie Jenner, la estrella de Keeping Up With the Kardashians reconoció la broma rápidamente.