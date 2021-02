The Weeknd responde: ¿Su show del Super Bowl tendrá o no tendrá invitados sorpresa?

"He estado leyendo muchos rumores", comentó The Weeknd, antes de agregar, "No apostaría por eso. No había espacio para encajarlo en la narrativa y la historia que estaba contando en la presentación. Así que sí, no hay invitados especiales".

Los fanáticos han teorizado que colaboradores anteriores como Ariana Grande, Drake, Daft Punk y Kendrick Lamar podrían unirse a The Weeknd en el escenario, al igual que Bad Bunny y J Balvin durante el revolucionario set del Super Bowl de Jennifer Lopez y Shakira el año pasado.