La respuesta de Juan Osorio a su supuesto romance con Mauricio Mejía

En días recientes, Mauricio Mejía reveló que había salido con el famoso productor de telenovelas.

A través de Instagram, el actor recibió la pregunta: "¿Saliste con algún productor de Televisa para hacer una telenovela?". Mejía indicó: "Verdadero. Con el ex de Niurka", y agregó una frase que caracteriza a Niruka Marcos: "I'm sorry for everybody".