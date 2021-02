Dita Von Teese habló sobre las acusaciones de abuso contra su ex esposo Marilyn Mason

"Si lo hubieran hecho", continuó, "no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas".

Dita concluyó, "El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos de ustedes que han sufrido abusos a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente".

Hace días, la estrella de Westworld Evan Rachel Wood alegó que Marilyn "abusó horriblemente" de ella durante su relación, que terminó en 2007. Marilyn, cuyo nombre real es Brian Warner, negó sus acusaciones.