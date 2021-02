JoJo Siwa reveló que tiene novia y cómo la alentó a salir del clóset públicamente

JoJo comenzó explicando el origen del video de TikTok que se publicó el 20 de enero y mostraba su sincronización de labios con la línea "Ahora eres uno de nosotros" de la canción de Paramore Ain't It Fun. Los miembros de Pride House, un colectivo de creadores LGBTQ+ la acompañan en el clip que generó especulaciones de que esta podría ser la forma en que JoJo saldrá del armario.

"Estamos haciendo este TikTok, y yo estaba como, creo que este TikTok que estamos haciendo para 'Ain't It Fun' me va a dejar fuera. Y yo estaba como, realmente no me importa porque es verdad, tengo la novia más asombrosa, maravillosa, perfecta y más hermosa del mundo. No es algo de lo que me avergüence, simplemente no lo he mostrado en Internet todavía"