Kim Kardashian y Kanye West “ya no se hablan” mientras se preparan para su divorcio

La separación de Kimye es inminente... solo es cuestión de tiempo.

Kim Kardashian aún tiene que solicitar el divorcio de su esposo Kanye West, pero, según una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With The Kardashians, eso es una mera formalidad. El informante exclusivo le dice a E! News que Kim y Kanye "han terminado por completo y ya no hablan".

En este punto, la fuente dice, "Ella está tratando de mantenerse fuerte y seguir adelante con su vida".

Aunque muchas personas están al tanto del estado de relación inestable de Kim y Kanye, la fuente explica que Kim aún no ha iniciado los procedimientos formales porque "todavía está trabajando en la logística para anunciar el divorcio".