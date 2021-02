Kylie Jenner y Travis Scott siguen “locamente enamorados” dos años después de su separación

La estrella de KUWTK y el rapero siguen teniendo una intensa conexión amorosa.

Un día después de que Stormi Webster cumpliera 3 años, una fuente le dijo a E! News que sus padres, Kylie Jenner y Travis Scott, están abiertos a reconciliarse en el futuro. La protagonista de Keeping Up With the Kardashians y el artista de gosebumps todavía tienen sentimientos profundos el uno por el otro.

Una fuente cercana a la ex pareja nos dice en exclusiva, "Kylie y Travis todavía están locamente enamorados. Cada vez que están juntos, puedes notar que hay mucho amor allí. Ambos rostros se iluminan cuando están juntos y ambos parece muy felices".