Niurka Marcos desata polémica opinando del video de Vicente Fernández tocando inapropiadamente a una fan

"Yo dejaría que me tocara la bubi, pero además viniendo de él, con las canciones que canta, con lo bello que canta, yo sí dejo que me la toque pero que me cante dos o tres canciones", indicó la cubana.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el cantante aseguró que la aparición del video "lo lastimó", además de agregar que le parece extraño que la divulgación del mismo ocurra tres años después de ser grabado.