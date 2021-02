Mira cómo atraparon a Kendall Jenner en la tina gracias a este nuevo reto viral de TikTok

La estrella de KUWTK estaba disfrutando de un momento íntimo cuando de pronto...

Esto no era lo que Kendall Jenner esperaba cuando contestó su teléfono en medio de un pequeño "me time".

La cantante y modelo Justine Skye compartió imágenes en las redes sociales este lunes 1º de febrero donde ella aparece llamando a algunos de sus amigos famosos a través de FaceTime para el desafío "I'm Busy Right Now" [Estoy muy ocupado ahora] que actualmente es el más popular en TikTok. La broma consiste en que la persona que llama le dice inmediatamente a la otra persona que no tiene tiempo para hablar y que necesita devolverle la llamada, lo que generalmente genera una respuesta desconcertada.