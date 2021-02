Mira los adorables tributos de cumpleaños de Kylie Jenner y Travis Scott para Stormi

La estrella de Keeping Up With the Kardashians también publicó una serie de fotos y videos nunca antes vistos en Instagram, escribiendo, "Gracias Dios, por enviarme esta pequeña alma. Hoy lloro porque no puedo detener el tiempo".

"Son todas las pequeñas cosas que extrañaré como tu linda voz y nuestras largas charlas en el baño", continuó Kylie. "Verte experimentar todo por primera vez ha sido la mejor parte de estos últimos años. Pero por otro lado, estoy emocionada de verte convertirte en la chica más especial que sé que serás y todas las cosas increíbles que sé que harás. ¡¡¡¡Feliz cumpleaños a mi bebé para siempre!!!!"