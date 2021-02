Ana de Armas borra su cuenta de Twitter luego de terminar con Ben Affleck

Además, la fuente afirmó que los ex tienen estilos de vida "muy diferentes" y se encuentran en "lugares diferentes" de su vida. "Ana decidió que no quiere vivir en Los Ángeles y él quiere estar cerca de la familia", agregó la fuente. "Ella no quería estar atada".

Aún así, la fuente sugirió que la división no ha sido fácil. "Es decepcionante y ha sido difícil dejarlo pasar", señaló el informante, "porque tuvieron un gran año juntos y se enamoraron fuertemente".

Sin embargo, la fuente dijo que Ben ha seguido viendo a sus hijos – Violet (15), Seraphina (12) y Samuel (8) — y está "haciendo las mismas cosas que siempre han hecho".

"Ese capítulo se ha cerrado", dijo la fuente, "y ahora todos están avanzando hacia el siguiente".