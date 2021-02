Khloé Kardashian celebra sus estrías con esta sensual foto en bikini

¿Tienes calor? ¡Podría ser culpa de esta candente Kardashian!

Khloé Kardashian es otra Kardashian que usa sus "rayas" con orgullo.

El sábado 30 de enero, la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 36 años, y madre de True Thompson, de 2 años, publicó en su cuenta de Instagram una foto suya en una playa, vistiendo un bikini negro y mostrándose cubierta de arena. ¡Y además mostró sus estrías! La foto fue tomada durante unas recientes vacaciones tropicales con su familia.

"Me encantan mis rayas", escribió Khloé, haciendo eco de comentarios similares que escribió su hermana Kourtney Kardashian sobre su propio cuerpo después de publicar una foto de sus propias estrías en 2019.