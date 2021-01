La astronómica suma que gastó The Weeknd en el show del Super Bowl… ¡Y de su propio bolsillo!

El cantante claramente está 100% comprometido con este icónico evento.

El 7 de febrero, The Weeknd se dirigirá al Estadio Raymond James en Tampa Bay para presentarse ante un público limitado en el esperado Show de Medio Tiempo del Super Bowl. Millones más, por supuesto, estarán mirando desde casa, y el cantante de I Can't Feel My Face quería asegurarse de que su actuación fuera realmente espectacular esta vez. De hecho, The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, decidió poner de su propio dinero para que todo salga tal y como lo tiene planeado… ¿La suma? ¡7 millones de dólares!