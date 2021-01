Kourtney Kardashian y Kendall Jenner suben la temperatura con estos diminutos bikinis

¡Míralas en el clip de arriba!

Las fotos se publicaron el mismo día en que se lanzó un primer avance de la vigésima y última temporada de Keeping Up With the Kardashians. Y aunque el adelanto les dio a los espectadores un viaje por el pasado al mostrar algunos de los momentos más icónicos del show, también dejó a los seguidores preguntándose sobre el futuro.