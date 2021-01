Dua Lipa sabe cómo subir la temperatura ¡Mostrándose en ropa interior!

Ella y su novio Anwar Hadid adoptaron al cachorro rescatado de la Fundación Labelle en julio, cuando Dua lo presentó al mundo como "nuestro pequeño mejor amigo".

La joven de 25 años la ha estado partiendo en el juego de las selfies toda la semana, publicando algunas fotos en bikini que muestran su bronceado perfecto.

Su última foto en lencería no es el único look nuevo para la ganadora del Grammy, quien recientemente debutó con otra transformación de estilo en Instagram. Hace tres semanas, Dua dejó a un lado su característica melena oscura y reveló un rubio dramático, pero no duró mucho.