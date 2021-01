Mira la primera imagen de Kristen Stewart convertida en la princesa Diana

En solo unos meses, la actriz de 30 años se unirá a la historia repleta de estrellas como una de las muchas actrices que interpretará a la amada Lady Di.

"Es difícil no sentirse protector con ella. Quiero decir, ella era, como, tan joven y obviamente viene aquí", le dijo Stewart a Jimmy Kimmel en noviembre. "Quiero decir, la perspectiva de todos es diferente y no hay forma de hacer nada bien debido a, como, ¿qué es el hecho en relación con la experiencia personal? Mi película se desarrolla durante, como, tres días, y es como, muy poético interno imaginar cómo se habría sentido eso en lugar de dar, como, nueva información. Por lo tanto, no tenemos una marca para acertar. También la amamos".