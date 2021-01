La cantante y vlogger Vesta Lugg revela que es bisexual

"Creo que la sexualidad es fluida. Y quizás más de niña, por la información que tenía, supuse que como siempre estuve con hombres, por ende era hetero", expresó la cantante de 25 años de origen canadiense.

"Más grande y más libre y desde el privilegio que tengo de poder tratar estos temas libremente, viviendo experiencias fluidamente y que estoy en un ambiente que me lo permite también (no todes tienen ese privilegio), puedo decir que quiero amar a quien quiera amar y deconstruir lo que pensé que tenía que ser por lo que me decían que significaba ser mujer."