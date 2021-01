Emma Roberts compartió la foto más adorable con su hijo recién nacido ¡Míralos!

La actriz nos sigue derritiendo con sus dulces momentos madre-hijo.

Emma Roberts, que dio la bienvenida a su primer bebé con su pareja Garrett Hedlund el 27 de diciembre, compartió una adorable foto de ella y su hijo recién nacido, Rhodes.

En Instagram, la actriz publicó una imagen en blanco y negro de su pequeño acurrucado sobre su pecho, mientras ella sostenía el último libro de Joan Didion, Let Me Tell You What I Mean.

"Rhodes conoce a Joan", escribió Emma en su publicación del lunes 25 de enero.

¡Míralos en el video de arriba!