Así fue el relajante fin de semana de Kourtney Kardashian con Travis Barker

También se ha visto a Travis revisando las publicaciones recientes de Kourtney en las redes sociales. El baterista de Blink-182 comentó con un solo emoji de rosa en la reciente selfie coqueta frente al espejo de la estrella de Keeeping Up With the Kardashians en Instagram. A principios de enero, agregó un emoji de sirena a una foto de Instagram de Kourtney caminando hacia el océano, que ella tituló "dulce, dulce destino". Kourtney también compartió algunas imágenes de la película True Romance, lo que llevó al músico a comentar "Eres tan cool".