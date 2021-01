Eréndira Ibarra hace una fuerte revelación: Un famoso actor la agredió sexualmente

La famosa actriz decidió romper el silencio luego de las denuncias de la influencer Nath Campos.

La reconocida actriz mexicana Eréndira Ibarra, recordada por su participación en "Sense8″, "Infames" o "Las Aparicio" reveló que un "actor famoso" la agredió sexualmente.

En un post de Instagram, la actriz decidió contar su historia después de ver el video de Nath Campos, la youtuber que denunció al influencer Rix por abusar de ella hace unos años.

"Me sacudió y me triggerio profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores, no importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio".