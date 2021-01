Confirman la muerte de Larry King a sus 87 años

Aunque se crió en Brooklyn en Nueva York, Larry inició su carrera como periodista local al Sur de Florida. En 1960, comenzó a presentar el talk-show Miami Undercorver, pero tuvo que salir de él luego de ser acusado de robo en 1971. Larry regresó a los medios en 1978 al presentar The Larry King Show en la radio y en 1985 inició Larry King Live con CNN, hasta que terminó en el 2010. Justo después, trasladó a Hulu para presentar Larry King Now y PoliticKING with Larry King.