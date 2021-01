La reacción de Geraldine Bazán y sus hijas al compromiso de Gabriel Soto con Irina Baeva

Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron que se preparan para llegar al altar. ¿Cuál fue la reacción de la ex esposa y las hijas del actor?

Con una romántica foto mostraron el anillo que meses antes los fans habían especulado se trataba de señal de compromiso.

Sin dar muchas explicaciones, la pareja publicó "She said YES" y "I said YES...", añadiendo la fecha en que Gabriel hizo la gran pregunta, "25/10/20".