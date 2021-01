Las dos condiciones que Aracely Arámbula para aparecer en Luis Miguel, la serie

En una reciente entrevista, Pous reveló las condiciones que Aracely estaba dando a la productora para contar su historia de amor con Luis Miguel, las cuales irían más allá del mero uso de imagen.

"... No sólo porque esté o no conforme, simplemente porque ella sea retratada, utilizada, a través de un personaje en la serie. El uso de la imagen no implica la mención del nombre real, basta con que sea identificable", explicó.