¿Zayn Malik y Gigi Hadid por fin se comprometieron? Mira lo que hace levantar sospechas...

El nuevo álbum del cantante parece haber lanzado algunas pistas al respecto.

¿Zayn Malik y Gigi Hadid están listos para casarse? La letra de una de las nuevas canciones del cantante tiene a los fanáticos preguntándose esto.

A la medianoche del viernes 15 de enero, el ex One Direction lanzó su nuevo álbum, Nobody Is Listening, con una serie de letras sexys aparentemente sobre su relación con la supermodelo. Pero es una canción en particular que llamó la atención de los fans.