Michael C. Hall confirma que volverá a ser Dexter y recuerda el polémico final de la serie

En octubre, el showrunner original Clyde Phillips, quien también lidera el reinicio, dijo en el podcast Top 5 de THR's TV: "Estamos 10 años después. No estamos deshaciendo nada. No estamos haciendo magia de películas, no estamos va a traicionar a la audiencia para decir 'eso fue todo un sueño', o lo que sea. Quiero decir, lo que sucedió en los primeros ocho años sucedió en los primeros ocho años. Esto es ahora muchos años después ".

Phillips también dijo: "Michael ciertamente era consciente de que el final no fue bien recibido y creo que no estaba completamente satisfecho con él y esta es una oportunidad para hacerlo bien. Pero no es por eso que lo estamos haciendo. Nosotros" Haces esto porque hay tanta hambre por Dexter ".

La novena temporada de Dexter de facto está programada para comenzar la producción en Massachusetts en febrero y se espera que se estrene tan pronto como este otoño.