Emilio Osorio da positivo a COVID-19 y su padre le pide apoyo a los fans

A través de redes sociales, el productor de televisión confirmó el estado de salud de la estrella de ArisTemo.

Los fans de Emilio Osorio no la están pasando nada bien luego de que us padre, el productor de televisión Juan Osorio confirmara que su hijo había dado positivo a COVID-19. A través de redes sociales, el productor expresó que Emilio no la estaba pasando nada bien con el confinamiento.

Por su lado, el cantante y actor sólo se ha limitado a compartir un mensaje en Twitter, donde si bien refiere a mantener una actitud positiva, no menciona directamente nada sobre su estado de salud.