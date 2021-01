Shakira vendió los derechos de su catálogo musical con 145 canciones

Shakira acaba de hacer un inesperado movimiento con su música.

Los derechos de himnos como Ciega Sordomuda, La Tortura, Whenever Wherever, Hips Don't Lie y Loba ahora no solo son de la colombiana.

Este miércoles se conoció que la súperestrella vendió su catálogo musical de 145 canciones a Hipgnosis Songs Fund.