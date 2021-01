Katy Perry celebra el cumpleaños 44 de Orlando Bloom con estas fotos inéditas

Traigan el pastel de cumpleaños, porque Orlando Bloom está cumpliendo 44 años.

El actor de El señor de los anillos celebra un año más alrededor del sol este 13 de enero, y su prometida Katy Perry marcó la ocasión especial con un dulce homenaje en Instagram.

"El más feliz de los 44 mi amor, el brillante padre de mi Dove y un espejo reluciente que ve y me refleja lo que todavía no puedo ver...", escribió, refiriéndose a su bebé de 4 meses Daisy Dove Bloom. "Gracias por siempre volver al tapete conmigo y nunca salirte… Me alegro de que mi luna haya encontrado a su sol, te amo el mundo entero