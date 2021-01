¡¿Harry Styles y Olivia Wilde se mudaron juntos?!

DIGGZY / SplashNews.com

Descubre la verdad sobre este nuevo rumor.

¿Harry Styles y Olivia Wilde se han mudado juntos? ¡No tan rápido!

El 9 de enero, la actriz de 36 años fue vista sacando bolsas de la casa de Los Ángeles que compartía con su ex Jason Sudeikis y dirigiéndose a la casa de la cantante de 26 años. Pero no saquen conclusiones precipitadas todavía. E! News supo que Wilde y Styles no viven juntos.

"Ella se queda con él cuando no tiene a los niños", le dijo una fuente a E! News, "pero ella todavía tiene su casa".