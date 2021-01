Lupita Jones reaviva su disputa con Sofía Aragón, calificándola de traición

"... y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron.

"Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo 'para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras'. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso...", señaló.