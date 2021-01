Kylie Jenner dejó de seguir a Rosalía, Sofia Richie y otras personas de su círculo íntimo

La creadora de Kylie Cosmetics empezó el año con una limpieza intensiva en sus redes.

Kylie Jenner aparentemente ha purgado su feed de Instagram de algunas caras conocidas, incluidas Rosalía, Sofia Richie y más. Ahora la estrella de Keeping Up With the Kardashians solo sigue 28 cuentas, la mayoría de las cuales pertenecen a su familia.

Si bien algunos fanáticos especularon que el drama dentro del círculo íntimo de Kylie provocó la ola de unfollows, esos rumores se disiparon cuando ella también dejó de seguir a Fai Khadra y Harry Hudson, quienes son particularmente cercanos a la familia Kardashian.