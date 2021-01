Kim Kardashian elimina una foto de Instagram que la mostraba sin su anillo de matrimonio

La estrella de KUWTK ha hecho algunos cambios en sus redes en medio de los reportes sobre su relación.

El anillo de bodas de Kim Kardashian parece estar de vuelta. Pero ¿qué pasa con su matrimonio?

A finales de diciembre y el martes 5 de enero, el día en que E! News informó que la estrella de Keeping Up With the Kardashians y Kanye West se dirigen a una separación, ella compartió fotos en Instagram que muestran que no usa su anillo de matrimonio. Pero el jueves 7 de enero, la imagen más reciente ya no aparece en la plataforma. Sin embargo, la foto, que anuncia su línea de SKIMS, aún permanece en su cuenta de Twitter.